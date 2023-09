Pozzuoli, controlli nelle scuole dopo il terremoto. De Luca incontra la Protezione Civile Controlli nelle scuole di Pozzuoli e della Municipalità 10 di Napoli: non sono state riscontrate criticità dai tecnici. De Luca incontra la Protezione Civile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Controlli serrati sulle scuole di Pozzuoli da parte della Città Metropolitana di Napoli dopo la scossa di terremoto di questa notta, avvertita perfino nei quartieri orientali di Napoli: la provincia ha fatto verifiche sulle scuole di sua competenza e, come spiegato dalla stessa Città Metropolitana, "al momento non sembrano emergere particolari criticità". Inoltre, a breve partiranno anche "i sopralluoghi e le verifiche sulle altre scuole ricadenti nei territori limitrofi e inserite nel Piano di Sicurezza della Protezione Civile".

Il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ha fatto anche sapere di seguire "con grande attenzione l'evolversi della situazione ed è in costante contatto con gli uffici competenti, la consigliera metropolitana delegata alla Programmazione scolastica Ilaria Abagnale e Salvatore Flocco Delega in materia di Protezione civile", fa sapere ancora la Città Metropolitana di Napoli, l'ente che ha sostituito la provincia di Napoli dopo la legge Delrio del 7 aprile 2014 che ha riformato il secondo livello amministrativo dopo i comuni.

Nel primo pomeriggio terminate anche le verifiche su un campione di dieci scuole della Municipalità 10: nel dettaglio, sono state esaminate scuole nella zona di Bagnoli Fuorigrotta, l’intero plesso del ‘Madonna Assunta’, le scuole Vito Fornari, Kennedy, Cesario Console, il plesso Pendio Agnano, l’asilo nido Guido Rossi, la scuola d’infanzia Collodi. A parte qualche distacco di intonachi, "già oggetto di precedenti interventi", spiega il Comune di Napoli in una nota, "non sono state rilevate lesioni significative dal punto di vista strutturale".

Intanto, questa mattina Vincenzo De Luca ha incontrato il Capo della Protezione Civile regionale Italo Giulivo: domani si terrà una riunione operativa, già fissata nelle scorse settimane, in relazione alla "microzonizzazione sismica", fa sapere Palazzo Santa Lucia, e sarà anche convocata per i prossimi giorni un’altra riunione tecnica sui sistemi delle reti e dei trasporti. Il Presidente della Regione Campania ha anche inviato "una lettera alla Presidenza del Consiglio e ai ministri Fitto e Musumeci segnalando ulteriormente che la situazione dello sciame sismico dei Campi Flegrei", prosegue la nota, con la quale ha segnalato al Governo Centrale "quanto sia indispensabile lo sblocco dei finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione per gli interventi di assoluta urgenza sulle reti e la viabilità".