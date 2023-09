Concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei: 88 terremoti, il più forte magnitudo 4.2 Dopo 88 scosse di varia intensità, si è concluso lo sciame sismico iniziato martedì mattina nei Campi Flegrei. La scossa più forte la scorsa notte: 4.2.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si è concluso lo sciame sismico nei Campi Flegrei iniziato alle 5.06 di ieri martedì 26 settembre e proseguito fino alla giornata di oggi. Complessivamente, si sono registrati ben 88 terremoti con magnitudo superiore allo zero, di cui il più forte è stato quello di questa notte, quando la terra ha tremato con magnitudo 4.2 (la scossa più forte dal 1984 nell'area), facendo letteralmente scappare in strada molti residenti, causando la caduta di alcuni calcinacci e facendosi avvertire distintamente anche a svariati chilometri, nei quartieri orientali di Napoli.

"Ci hanno appena comunicato che lo sciame sismico iniziato alle ore 5:06 del 26 settembre 2023 è terminato", ha spiegato il sindaco puteolano Gigi Manzoni, "Questo non significa abbassare la guardia, continueremo come sempre ad attenzionare il fenomeno con grande attenzione. Siamo a lavoro per voi".

Con una nota ufficiale, anche il Comune di Pozzuoli ha poi commentato poco dopo:

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 5:06 del 26 settembre 2023 e costituito in via preliminare da 88 terremoti con magnitudo superiore allo zero e magnitudo massima 4.2, localizzati nell’area dei Campi Flegrei.

Domani, intanto, riapriranno le scuole di Pozzuoli, quest'oggi rimaste chiuse. Lo ha annunciato il sindaco puteolano, spiegano che però ci saranno controlli aggiuntivi in due istituti: la Scuola Elementare Trincone del Rione Solfatara ed il Plesso Infanzia Andersen di via Parini. La situazione resta comunque sotto osservazione da parte di tutte le autorità.