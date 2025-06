video suggerito

Terremoto ai Campi Flegrei, serie di scosse oggi, la più forte magnitudo 2.1: "Sciame sismico ancora in corso" Ai Campi Flegrei sciame sismico con 42 scosse nella notte. Questa mattina sisma di magnitudo 2.1 alle ore 7,14.

A cura di Pierluigi Frattasi

Continua lo sciame sismico iniziato ieri sera ai Campi Flegrei. Questa mattina, domenica 8 giugno, una serie di scosse è stata registrata nella zona della Solfatara, con il sisma più forte di magnitudo 2.1 alle ore 7,14, ad una profondità di un chilometro. Altre quattro scosse meno forti energeticamente si sono registrate dalle 7,03 alle 8,07. L’Osservatorio Vesuviano, questa mattina, ha diramato un terzo comunicato stampa sullo sciame sismico iniziato alle ore 22,16 di ieri sera, sabato 7 giugno. Purtroppo, come spiegato dagli esperti dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei prosegue, come dimostrano i due segnali più evidenti del sollevamento del suolo e dei terremoti.

Ingv: "Sciame sismico ancora in corso"

All’orario di emissione del terzo comunicato, attorno alle ore 8,30 di oggi, "sono stati rilevati in via preliminare 42 terremoti con magnitudo maggiore di zero e una magnitudo massima di 2.1 ± 0.3. Quest'ultimo, appunto, come detto, registrato questa mattina alle ore 7,14.

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo maggiore di 1.00:

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: – Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

– Protezione Civile: 081/18894400 In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.