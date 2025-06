video suggerito

Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.5 alle 21.45, avvertita a Napoli e Pozzuoli Scossa di terremoto nella serata del 7 giugno: magnitudo 2.5, epicentro localizzato a Pozzuoli area costiera.

A cura di Nico Falco

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, 7 giugno, nell'area dei Campi Flegrei; l'evento sismico è stato avvertito nei quartieri occidentali di Napoli e a Pozzuoli. L'INGV, come si vede sul sito Internet, ha localizzato l'epicentro nell'area litorale di Pozzuoli, in corrispondenza dell'Accademia Aeronautica; la magnitudo stimata è di 2.5 sulla scala Richter, ed è stata molto superficiale, ad una profondità indicata di 0.3 km.

Precedentemente sono state registrate diverse scosse, di intensità minore, nell'area dei Campi Flegrei: alle 20.48 (magnitudo 1, profondità 3.2 km, epicentro tra via Campana e la località Cigliano), alle 19.17 (magnitudo 1.1, profondità 0.6 km, epicentro via Napoli – altezza Accademia Aeronautica), e alle 17.34 (magnitudo 1.2, profondità 0.1 km, epicentro vicino alla precedente). Non si registrano feriti o danni.

Il Comune di Pozzuoli ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook per la cittadinanza:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.5 ± 0.3 localizzato nei pressi di via Napoli. Il sisma si è prodotto alle 21:45 ora locale (UTC 19:45) del 07/06/2025, alla profondità di 0,34 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400