Terremoto ai Campi Flegrei, forte boato e scossa di magnitudo 2.1 oggi 20 maggio 2022 La scossa è stata lunga e preceduta da un forte boato. Secondo i sismografi è avvenuta a 4 chilometri di profondità, con epicentro a mare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un terremoto di magnitudo 2.1 è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 20 maggio 2022, nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano Ingv alle ore 18,40 alla profondità di 4 chilometri, con epicentro a mare, ed è stata chiaramente avvertita dalla popolazione sia di Pozzuoli, che di Bacoli e di Agnano, quartiere occidentale di Napoli. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

"Un forte boato, poi le porte aperte da sole"

La scossa è stata molto lunga e preceduta da un forte boato. Il sisma è stato avvertito distintamente nella zona di Pozzuoli, dal rione e nella parte alta di via Napoli a Pozzuoli e in via Vecchia Campana. Ma anche ad Arco Felice ed a Bacoli, dove gli abitanti hanno raccontato che addirittura le porte si sono aperte da sole.

Lo scorso mese si è svolta la commissione di Protezione Civile al Comune di Napoli per fare il punto della situazione sui piani di evacuazione per rischio sismico e vulcanico aggiornati. Sono 17 le aree di attesa per il rischio vulcanico individuate a Napoli relativo al Vesuvio e ai Campi Flegrei. In caso di eruzione, la Protezione Civile del Comune provvederà ad agevolare l’esodo assistito verso queste aree. Dopodiché, la palla passerà alla Protezione Civile regionale che porterà i cittadini nelle aree di incontro e da qui organizzerà gli spostamenti assistiti in altre regioni che avverranno con pullman e treni. Ad ogni Municipalità è stata assegnata una regione. Il piano di evacuazione è già pronto ed è attualmente in attesa di validazione da parte del Tavolo Vulcanico Regionale. Il Comune di Napoli oltre ai piani di evacuazione assistiti, sta preparando il piano di allontanamento autonomo; una prima parte deve essere ancora sottoposta al tavolo vulcanico regionale.