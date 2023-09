Terremoto ai Campi Flegrei avvertito a Napoli, scossa di magnitudo 2.9 sveglia gli abitanti Forte scossa di terremoto oggi di magnitudo 2.9 con epicentro alla Solfatara a 2,3 chilometri di profondità. Avvertita anche a Bagnoli, Pianura e Agnano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 si è registrata nella notte di oggi, martedì 12 settembre 2023, alle ore 4,28 ai Campi Flegrei, con epicentro nella zona del vulcano della Solfatara. Il sisma è avvenuto a 2,3 chilometri di profondità, è stato superficiale quindi, ed è stato avvertito anche a Napoli, che si trova a circa 9 chilometri di distanza. La scossa è stata abbastanza forte da svegliare gli abitanti. L'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha comunicato che i sensori dei sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato al vulcano Campi Flegrei, "un terremoto di magnitudo preliminare 2.9 +/- 0.3, profondità 2,3 km ed epicentro Solfatara".

È la scossa più forte negli ultimi 5 giorni

Si tratta della scossa più forte registrata negli ultimi 5 giorni, dopo quella di magnitudo 3.8 a 2.5 chilometri di profondità registrata giovedì scorso, 7 settembre 2023, alle ore 19,45. In quest'ultimo caso si è trattato della scossa più forte degli ultimi 40 anni, un evento che si inserisce in uno sciame sismico che ha registrato oltre 30 scosse.

Il sisma di oggi, 12 settembre, è stato distintamente avvertito nel comune di Pozzuoli e nelle cittadine delle aree limitrofe, come Bacoli e Quarto, dalla popolazione che si è svegliata nel cuore della notte. I cittadini hanno raccontato sui social che le vibrazioni hanno fatto tremare mobili, porte e suppellettili. Sono tante le segnalazioni degli abitanti allarmati, non solo dei residenti nell'area flegrea, ma anche nei quartieri occidentali di Napoli, come Agnano, Bagnoli e Pianura.

Alle ore 12,00 l'sms IT-alert della Protezione Civile

Oggi, intanto, alle ore 12,00, è atteso il messaggio della Protezione Civile su tutti i telefoni cellulari della Campania. Arriverà con un suono differente da quelli abituali. i tratta della sperimentazione del sistema nazionale di allarme pubblico, denominato IT-alert e promosso dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile. Il messaggio è solo un test. I cittadini dovranno esclusivamente prendere visione del messaggio e compilare un questionario che sarà in forma assolutamente anonima.

IT-alert permetterà ai cittadini di essere informati, nei casi di gravi emergenze, come:

Maremoto generato da un sisma

Collasso di una grande diga

Attività vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano, Stromboli)

Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

Incidenti rilevanti in stabilimenti industriali (dlgs 105/2015)

Precipitazioni intense

Non rientrano nei messaggi i terremoti e il bradisismo.