Terremoto a Roccamonfina, nuova scossa di magnitudo 2.7 oggi 10 dicembre Scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a Roccamonfina (Caserta); tre giorni fa il terremoto che aveva causato danni a diversi edifici, tra cui una scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Una scossa di terremoto si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, 10 dicembre, nel territorio di Roccamonfina, in provincia di Caserta; i sismografi dell'Ingv l'hanno rilevata alle ore 20.03 ora italiana (19.03 orario UTC) ad una profondità di 5 km, la magnitudo stimata è di 2.7 gradi sulla scala Richter. L'evento sismico è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito anche nei comuni limitrofi. Al momento non si segnalano danni né feriti.

Tre giorni fa, nella stessa zona, c'era stata una scossa di magnitudo 3.6 che aveva causato danni a tetti, comignoli e alla struttura di una scuola di Roccamonfina. I dati presenti sul sito INGV mostrano che, tra quella del 7 e la scossa di oggi, non ci sono stati altri eventi sismici di rilievo nella zona. Il terremoto del 7 dicembre, di magnitudo maggiore e avvenuto ad una profondità minore, era stato chiaramente avvertito i numerosi comuni dell'Alto Casertano e anche in diverse aree della provincia di Napoli. Dopo la scossa erano stati vari i Comuni che avevano deciso di tenere chiuse le scuole in via precauzionale e di avviare controlli su strade e viadotti, ma non erano emersi danni significativi.

A Roccamonfina, il comune dell'epicentro del terremoto, il sindaco Carlo Montefusco aveva spiegato che c'erano stati lievi danni, soprattutto a tetti e comignoli e si erano verificate lesioni esterne ma non c'erano stati feriti; sopralluoghi erano stati predisposti per la scuola "Nicola Amore", dove c'erano state delle lesioni alle pareti.