Terremoto a Caserta: magnitudo 3.6, epicentro Roccamonfina. Scossa sentita anche a Napoli Scossa di terremoto a Roccamonfina (Caserta) alle 7.33 del 9 dicembre; l’evento sismico avvertito chiaramente anche a Napoli. Magnitudo 3.6 Richter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

La scossa registrata dalla stazione di rilevazione di San Gregorio Matese (Caserta)

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Caserta nella mattina di oggi, 9 dicembre; i sismografi l'hanno registrata alle ore 7.33 (ora italiana), la magnitudo stimata è 3.6 sulla scala Richter e l'epicentro è stato individuato nel territorio di Roccamonfina (Caserta) ad una profondità di 2 km; l'evento sismico, riporta l'INGV sul proprio sito, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV – Roma. La scossa è stata avvertita distintamente anche in diverse aree di Napoli. Al momento non si segnalano danni o feriti.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva fatto sapere, tramite il profilo ufficiale X (ex Twitter), che erano in corso le operazioni per il calcolo della magnitudo, ma secondo le prime stime era compresa tra i 3.3 e i 3.8 gradi sulla scala Richter.