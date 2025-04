Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.1 alle 22.23 con epicentro Arco Felice

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 si è registrata alle 22.23 nei Campi Flegrei, nella zona di Monterusciello. Non si registrano danni a persone o cose, ma in molti hanno segnalato la scossa sui social network: trattandosi di un evento di scarsa profondità, è stato avvertito distintamente in tutti i Campi Flegrei, come spesso accade anche per scosse di magnitudo molto bassa.

Nelle scorse ore, uno sciame sismico aveva fatto registrare dieci scosse tra le 3 di notte e mezzogiorno con magnitudo fino a 2.0, come rilevato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. Uno sciame che però si era appunto concluso nel giro di poche ore.

Il Comune di Pozzuoli, dopo la nuova scossa, ha diffuso una nota:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.1 ± 0.3 localizzato nella zona di Arco Felice. Il sisma si è prodotto alle 22:26 ora locale (UTC 20:26) del 24/04/2025, alla profondità di 2.4 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400

Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.