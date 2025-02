Terremoto a Napoli, due scosse sul Vesuvio oggi, la più forte di magnitudo 2.5

video suggerito

A cura di Nico Falco

I sismografi hanno rilevato due scosse di terremoto ravvicinate nella mattinata di oggi, 9 febbraio, con epicentro nel cratere del Vesuvio, in provincia di Napoli. Sono state entrambe molto superficiali, l'epicentro è stato localizzato nella stessa area e la più forte, la seconda, ha avuto una magnitudo 2.5 Richter. Gli eventi sono stati localizzati dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

La prima scossa c'è stata alle 10.02 (ora italiana), con magnitudo 2.3 sulla scala Richter e profondità stimata in zero chilometri. Poco più di un minuto dopo c'è stato il secondo evento sismico: 10.03 (ora italiana), ad una profondità stimata di un chilometro e con magnitudo 2.5 Richter. Non si registrano danni né feriti.

Un precedente terremoto, sempre nella stessa area, è stato registrato l'8 febbraio (magnitudo 2.0 Richter, profondità stimata 1 chilometro.). A Fanpage.it Francesca Bianco, direttrice Ingv Vulcani, aveva spiegato che i terremoti sul Vesuvio non sono dovuti all'attività vulcanica ma che dipendono dal fatto che il cratere si stia abbassando.

"Al Vesuvio, al momento, non è in corso alcuna attività generata da una dinamica vulcanica – aveva detto – si osserva invece una pluriennale subsidenza dell'area craterica cui è associata un sismicità superficiale che si sviluppa nella zona in cui è stato registrato l'evento di magnitudo 2.6 (scossa registrata il 20 gennaio, ndr)".