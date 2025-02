Terremoto nel cratere del Vesuvio oggi, epicentro a Torre del Greco: magnitudo 2.0

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un terremoto di 2.0 di magnitudo si è registrato quest'oggi a Torre del Greco, in provincia di Napoli: l'epicentro è nel cratere del Vesuvio, nel tratto in cui ricade nel territorio di Torre del Greco. Bassa la profondità: appena 0.8 chilometri. La scossa è stata registrata dalla Sala Sismica partenopea dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non si registrano danni a persone o cose: la sismicità del Vesuvio, che è uno dei due vulcani attivi sul territorio europeo (l'altro è quello dei Campi Flegrei, distante una trentina di chilometri, mentre gli altri vulcani si trovano tutti sulle isole, ndr), è nota agli abitanti del posto.

Il tam tam in Rete è partito subito dopo la scossa: ad avvertirla distintamente soprattutto i residenti della zona di Torre del Greco che si trova sulle pendici del vulcano. Ma anche qui non si sono registrati danni a persone o cose. Anche nelle vicine Trecase ed Ercolano la scossa è stata sentita distintamente nelle zone più alte delle cittadine, ma anche qui non si sono registrati danni a persone o cose.