Terremoto a Napoli, crollano cornicioni da un palazzo a Bagnoli; verifiche in corso anche a Coroglio La forte scossa di magnitudo 4.2 di questa notte nei Campi Flegrei ha causato qualche danno a Napoli, nella periferia Ovest, che rientra nella caldera del supervulcano.

A cura di Valerio Papadia

Dalle prime luci di questa mattina, mercoledì 27 agosto, in tutta l'area dei Campi Flegrei sono in corso ispezioni e rilievi tecnici sulla stabilità degli edifici. Questa notte, infatti, la caldera del supervulcano è stata attraversata da un terremoto di magnitudo 4.2, il più forte degli ultimi 40 anni, distintamente avvertito da Pozzuoli fino alla collina del Vomero. E, proprio a Napoli, la scossa sembra aver causato i primi danni – e gli unici registrati, per il momento: in via Eurialo, a Bagnoli, periferia Ovest della città, il terremoto ha causato la caduta di calcinacci da un palazzo. Verifiche in corso anche nella zona di Coroglio.

"La scossa di magnitudo 4.2 avvertita in tutta la città alle ore 3,35 di questa mattina non ha prodotto, dalle segnalazioni riscontrate, danni a cose o persone. Poche chiamate al turno di guardia della Protezione Civile per richieste di verifiche in zona Coroglio, attualmente in corso, e caduta di calcinacci in via Eurialo. Verifiche sono in corso da parte della task force della manutenzione scolastica presso gli edifici sedi di scuole comunali. Il sindaco Gaetano Manfredi sta seguendo in prima persona l'evolversi della situazione, in costante contatto con le autorità competenti" si legge in una nota, diramata dal Comune di Napoli.

A Pozzuoli scuole chiuse dopo il terremoto

Niente danni, al momento, a Pozzuoli: la città si trova nel mezzo della caldera dei Campi Flegrei. Qui, però, il sindaco Gigi Manzoni ha deciso di tenere chiuse le scuole, in via precauzionale, al fine di poter svolgere tutti i rilievi necessari da parte dei tecnici comunali. "Siamo tutti svegli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l'INGV. La scossa é stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche" ha fatto sapere il sindaco.