Terremoto 5.9 stasera al largo di Capri. Magnitudo alta ma in estrema profondità, oltre 400 km, nessun danno

Terremoto nella notte di martedì 10 marzo nel Golfo di Napoli, zona isola di Capri. La magnitudo spaventa perché è molto alta: 5.9 scala Richter. Tuttavia non ci sono danni a persone o cose poiché l'evento sismico è avvenuto a grande profondità, ovvero a ben 414 chilometri sotto il livello del suolo.

È per intenderci la distanza per raggiungere la Toscana partendo da Napoli.

Il sisma è stato correttamente registrato dalle strumentazioni dell'Osservatorio Vesuviano afferente l'Istituto di geofisica e Vulcanologia sparpagliate in tutte le aree vulcaniche e sismiche della regione – che non sono poche -. In primis i Campi Flegrei, poi l'area Vesuviana poi lo stesso golfo partenopeo.