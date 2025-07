Terremoto 4.0 ai Campi Flegrei, Di Vito (Ingv): “Avvertito anche in area vesuviana, ma niente danni”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il terremoto 4.0 di questa mattina ai Campi Flegrei è stato "avvertito anche nell'area vesuviana", ma al momento "non si segnalano danni o altro". Lo ha spiegato Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Un sisma avvenuto "durante un periodo in cui il sollevamento continua con le stesse caratteristiche, ovvero concentrato nell'area di massimo sollevamento del Rione Terra", ha spiegato ancora Di Vito, aggiungendo che "per quanto riguarda tutti gli altri parametri, come la deformazione del suolo, proseguono con la stessa velocità. Il degassamento procede molto sostenuto, ma con caratteristiche simili ai mesi precedenti", mentre "la mappa di massima accelerazione al suolo è coerente con la localizzazione", ha aggiunto ancora Di Vito.

Una scossa che però ha spaventato molto i residenti, non solo napoletani ma anche nella provincia. "Il terremoto di questa mattina è stato avvertito anche a distanze significative, anche in area vesuviana", ha spiegato ancora Mauro Di Vito, "ma al momento non risultano segnalazioni di danni. Ovviamente stiamo raccogliendo tutti gli altri parametri registrati dalla nostra rete di monitoraggio e, se ci saranno novità, potremmo dare aggiornamenti". Al momento, comunque, la situazione sembrerebbe ampiamente sotto controllo. I controlli effettuati anche da vigili del fuoco non hanno riscontrato criticità. La situazione resta comunque monitorata dalle forze dell'ordine: stamane, subito dopo la scossa, anche un vertice in Prefettura. Più lenta la ripresa della circolazione dei treni, che fanno registrare forti ritardi.