Terremoti oggi ai Campi Flegrei, sciame sismico dalle ore 6.25 Nuovo sciame sismico nell'area della caldera vulcanica. Ieri il bollettino settimanale con dati preoccupanti sul sollevamento del suolo in zona flegrea.

A cura di Redazione Napoli

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che a partire dalle ore locali 6.25 di oggi, mercoledì 12 marzo, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione della nota erano stati rilevati in via preliminare 5 terremoti con magnitudo con una magnitudo massima di 1.7.

È di ieri il bollettino settimanale di sorveglianza della caldera vulcanica, con dati allarmanti: il suolo ai Campi Flegrei si sta sollevando di 3 centimetri al mese nelle ultime 3 settimane. La velocità di sollevamento, in pratica, è raddoppiata rispetto all'ultima rilevazione, quando era di 1,5 centimetri al mese. L'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha documentato nei 7 giorni di monitoraggio 89 terremoti, tra i quali la scossa più forte di magnitudo 3.2.