Terremoti Campi Flegrei, in programma esercitazioni per evacuare gli ospedali La Regione Campania ha anche stanziato 30 milioni di euro per migliorare gli ospedali di Pozzuoli, Procida e Torre del Greco.

A cura di Valerio Papadia

Continuano gli sforzi di tutte le istituzioni per monitorare i Campi Flegrei, alla luce dell'intenso bradisismo che sta attraversando la caldera negli ultimi mesi. Questa mattina, negli uffici della Regione Campania si è tenuta una riunione proprio per fare il punto delle attività da mettere in campo in relazione alle strutture sanitarie nei territorio interessati dai fenomeni sismici.

Nei prossimi giorni al via le esercitazioni di evacuazione degli ospedali

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato il capo della Protezione Civile regionale Italo Giulivo, il direttore generale della Sanità, Nino Postiglione e i direttori generali dell’Asl Napoli 1 (Ciro Verdoliva), dell’Asl Napoli 2 (Mario Iervolino) e dell’Asl Napoli 3 (Giuseppe Russo), è stato deciso che, così come si era già visto nel 2019 e nel 2022, l'Asl Napoli 2 Nord si è impegnato, durante il prossimo weekend, a organizzare corsi di formazione ma soprattutto esercitazioni di evacuazione negli ospedali di Giugliano e Frattamaggiore.

Stanziati 30 milioni per gli ospedali di Pozzuoli, Procida e Torre del Greco

Inoltre, per il miglioramento delle strutture, la Regione ha stanziato in totale 30 milioni di euro per l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture degli ospedali di Pozzuoli, Procida e Torre del Greco.