Terremoti ai Campi Flegrei, l’appello del geologo: “Fidatevi delle indicazioni delle istituzioni”

A cura di Valerio Papadia

Il geologo Antonello Fiore

La paura è tanta nei Campi Flegrei dove, nella serata di ieri, lunedì 20 maggio, si è verificato un intenso sciame sismico, con una scossa di magnitudo 4.4, la più forte registrata negli ultimi 40 anni. Tante le persone che si sono riversate per strada e che, questa notte, hanno preferito sostare nelle tensostrutture allestite dalla Protezione Civile in diverse aree di Pozzuoli, la città più colpita dal fenomeno bradisismico. Proprio a loro si è rivolto il geologo Antonello Fiore, intervenuto oggi in una diretta Instagram di Fanpage.it, che ha voluto rivolgere alla cittadinanza un appello: fidarsi delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dalle istituzioni e dagli organi competenti, come l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che monitora costantemente la caldera dei Campi Flegrei e la sua evoluzione sismica.

A chi, nei commenti della diretta, esprimeva paure e dubbi sulla veridicità delle informazioni fornite dalle istituzioni, soprattutto riguardo la reale magnitudo dei terremoti verificatisi nell'area dei Campi Flegrei, il geologo Fiore ha spiegato: "Non c'è nessun motivo per cui le magnitudo dei terremoti debbano essere modificate. L'Ingv è l'organo preposto al monitoraggio della situazione nei Campi Flegrei: bisogna fidarsi dei dati comunicati. Inizialmente la magnitudo di un terremoto potrebbe essere diversa da quella reale, ma si tratta di un dato preliminare, al quale dopo si aggiungono altre valutazioni, che forniscono poi il dato effettivo".

Il geologo Antonello Fiore ha voluto poi rivolgere un'altra raccomandazione ai cittadini che vivono nei Campi Flegrei e che riguarda eventuali danni riscontrati nelle proprie abitazioni: "Se doveste riscontrare delle crepe nei muri, segnalatele subito, ne va della vostra sicurezza e di quella dei vostri cari".