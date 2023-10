Terremoti ai Campi Flegrei, a Bacoli una telefonata avviserà i cittadini in caso di emergenza La cittadinanza riceverà una telefonata, un sms o un messaggio su Whatsapp in caso di emergenza legata al bradisismo nei Campi Flegrei.

A cura di Valerio Papadia

Soltanto due giorni fa si è insediato il tavolo tecnico per l'attuazione del Decreto Campi Flegrei, varato dal Governo per attuare tutte le misure necessarie a salvaguardare la cittadinanza in caso di emergenza nella caldera del supervulcano. Proprio in questo contesto si inserisce l'iniziativa del Comune di Bacoli – che rientra interamente nella zona rossa dei Campi Flegrei – che ha deciso di avvisare la cittadinanza con una telefonata, un sms o un messaggio tramite Whatsapp in caso di emergenze collegate al fenomeno del bradisismo.

La piattaforma è stata denominata "Sindaci in contatto 2.0" ed è, in realtà, un sistema di allerta già adottato da altre amministrazioni, come ad esempio il Comune di Napoli. Con questo sistema "riusciremo a metterci in contatto con i cittadini sempre, non solo attraverso i social network ma anche mandando comunicazioni attraverso telefonate o messaggistica. È uno strumento essenziale per la nostra comunità perché vogliamo che tutti i cittadini siano informati, soprattutto in questo periodo storico segnato da difficoltà, emergenze e bradisismo" ha spiegato Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli.

Il sistema permette di rintracciare e allertare tutti i cittadini in maniera capillare. In caso di emergenza collegata al bradisismo e ai Campi Flegrei, tutti i cittadini di Bacoli riceveranno una telefonata, un sms o un messaggio su Whatsapp che forniranno indicazioni sull'emergenza in corso e su quali comportamenti adottare.