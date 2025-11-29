napoli
Tenuto tra sporcizia e in condizioni di salute precarie: cane salvato dalla Polizia a Maddaloni

Era tenuto tra sporcizia e in pessime condizioni di salute, è stato salvato dai poliziotti e affidato ad un canile autorizzato. Denunciato il proprietario.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Un cane di grossa taglia, in pessime condizioni igienico-sanitarie e di salute, è stato salvato dalla Polizia di Stato a Maddaloni, in provincia di Caserta. I poliziotti lo hanno affidato ad un canile autorizzato, denunciato per il reato di maltrattamento di animali il proprietario. I controlli sono partiti dopo alcune segnalazioni giunte in centrale nei giorni scorsi, che hanno portato all'operazione di queste ore, conclusasi con il salvataggio del povero animale, trovato tra sporcizia, vomito ed altro, ed affidato quindi a chi lo curerà e lo rifocillerà, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, coadiuvato dalla Polizia Locale e dai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, ha effettuato il controllo presso un’abitazione del posto, trovando il cane confinato in un box di ristrette dimensioni, ossia circa 2 metri quadri, privo delle condizioni minime di benessere. Il cane, visibilmente sofferte e in una situazione igienica che i poliziotti hanno definito "gravemente compromessa", è stato quindi posto sotto sequestro sanitario immediato: il povero quadrupede è stato prima portato presso una struttura specializzata per le prime cure e successivamente associato ad un canile autorizzato, mentre il proprietario è stato denunciato in stato di libertà per il reato di maltrattamento di animali. Reato che può comportare una pena che da sei mesi a due anni e ad una multa fino a 30mila euro.

Immagine
