Tentano una rapina armati di pistola, la vittima reagisce e viene colpito alla testa Colpito alla testa dal calcio di una pistola per essersi opposto ad una rapina: accade a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano. I due volevano rubargli l’orologio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tentano di rapinare un uomo dell'orologio armati di pistola: paura per le strade di Pomigliano d'Arco, anche perché la vittima ha reagito e, dopo una breve colluttazione, è stato colpito alla testa dal calcio della pistola. Il video della tentata rapina è stato poi diffuso in Rete da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Allenza Verdi-Sinistra sui propri canali social. Immagini già acquisite dalle forze dell'ordine che ora cercano di dare un nome ai volti dei rapinatori che si intravedono nel video: i due hanno infatti il volto coperto dai caschi integrali.

Come spiegato dai Carabinieri contattati da Fanpage.it, tutto è avvenuto il 15 giugno scorso, attorno alle 19.30 del pomeriggio su via Ercole Cantone, in pieno centro a Pomigliano d'Arco. Due persone, arrivati a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata ed il volto coperto da casco integrale, sono arrivati "puntando" direttamente un uomo che era in strada. Uno dei due rapinatori, armato di pistola, non ha esitato a puntargliela contro: l'obiettivo sarebbe stato un orologio di valore al polso. La vittima ha però reagito e, dopo una breve colluttazione, è stato colpito con il calcio della pistola alla testa da uno dei due rapinatori, che sono così fuggiti a mani vuote nelle strade circostanti, a bordo della motocicletta con la quale erano arrivati. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto, rifiutando però il trasporto in ospedale, per poi denunciare il tutto ai carabinieri. Le indagini, affidati ai militari dell'Arma di Pomigliano d'Arco, sono partite immediatamente: fondamentali potranno essere le telecamere di videosorveglianza presenti in strada, già acquisite dagli inquirenti.