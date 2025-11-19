Tentano di rubare da Peppe Di Napoli: “Le mie telecamere funzionano anche senza corrente”

Un tentativo di furto andato a male quello subito da Peppe Di Napoli nella sua pescheria. Il noto tiktoker, che della sua attività ha fatto un vero e proprio tormentone social, lo ha denunciato proprio attraverso i social, mostrando le immagini del ladro che tenta il furto staccando la corrente dell'attività, forse nel tentativo di disattivare allarme e telecamere, e rischiando anche di causare un bel danno economico alla pescheria stessa: senza corrente, infatti, le celle frigorifere rischiano di restare non alimentate.

Ma le telecamere hanno funzionato ugualmente: questo perché Peppe Di Napoli ha spiegato di averle dotate di batterie autonome e sistemi di backup, e dunque capaci di funzionare anche senza alimentazione, oltre ad avvisare forze dell'ordine e proprietari in tempo reale. "Siete rimasti un pochino indietro perché con le nuove tecnologie siamo all’avanguardia", ha detto sui social, dove in un video ha anche mostrato le immagini del tentato furto, "Vergognatevi! Allarmi su ogni tipo di alimentazione e telecamere che funzionano anche senza corrente". Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono state già consegnate agli inquirenti, assieme alla denuncia: non è escluso che nei prossimi giorni i responsabili possano già essere individuati e assicurati alla giustizia. "Investite in sicurezza, è diventata indispensabile", ha aggiunto ancora Peppe Di Napoli, che ha ricevuto tantissima solidarietà da parte delle sue decine di migliaia di follower sulle varie piattaforme social dove il tiktoker ha saputo costruire negli anni una forte community che lo ha reso popolare.