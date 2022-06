Tentano di rapinarlo, poi gli sparano: 21enne ferito con due colpi di pistola a Ponticelli Secondo quanto raccontato dal giovane stesso, due sconosciuti l’avrebbero avvicinato nel tentativo di rapinarlo: uno dei due, poi, gli avrebbe sparato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ancora violenza e sangue a Napoli: nella notte, un giovane di 21 anni è stato ferito a colpi di pistola in un tentativo di rapina a Ponticelli, periferia orientale della città. Intorno alle ore 4, i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti, su segnalazione del 112, all'ospedale Villa Betania, in via Argine, dove poco prima era arrivato un giovane di 21 anni, accompagnato da un conoscente: il ragazzo presentava due ferite da arma da fuoco, una all'avambraccio e l'altra alla coscia destra. Secondo quanto raccontato dallo stesso 21enne, mentre si trovava a bordo di uno scooter nei pressi della villa comunale di Ponticelli, era stato avvicinato da due sconosciuti, che avevano cercato di rapinarlo: durante il tentativo di rapina, uno di loro ha sparato in direzione del 21enne tre colpi di pistola, due dei quali, come detto, sono andati a segno.

Il giovane è ancora ricoverato in ospedale per le cure del caso, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Poggioreale, che stanno svolgendo tutti in rilievi del caso per ricostruire con precisione quanto accaduto questa notte e per verificare il racconto fornito dal 21enne. I militari dell'Arma si sono recati nel luogo indicato dalla vittima e hanno rinvenuto tre bossoli, che sono stati sequestrati per ulteriori indagini.

Fuggono all'alt: due minorenni denunciati

A Torre Annunziata, nella provincia partenopea, i carabinieri hanno invece denunciato due minorenni, un 15enne e un 14enne. I due, in sella a uno scooter, non si sono fermati all'alt: dopo un chilometro circa di inseguimento, hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti. Soccorsi e portati in ospedale, hanno rimediato ferite giudicate guaribili in 15 giorni.