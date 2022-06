Fuggono dai carabinieri, poi fanno un incidente con lo scooter: due minorenni in ospedale I due ragazzi hanno riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni; i due sono anche stati denunciati dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale.

Due minorenni, due ragazzi di 15 e 14 anni, sono stati denunciati dai carabinieri a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari della locale compagnia, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel cosiddetto Parco Penniniello, rione di edilizia popolare della città oplontina, hanno notato i due ragazzi che sfrecciavano a bordo di uno scooter. Dal momento che entrambi indossano il casco, al fine di identificarli, i carabinieri gli intimano l'alt, cercando di richiamare la loro attenzione anche con sirene e lampeggianti, ma i due minori non si fermano: parte così un inseguimento che va avanti per circa un chilometro, fino a quando il ragazzo che guida il mezzo a due ruote ne perde il controllo ed entrambi scivolano rovinosamente sull'asfalto.

I carabinieri si affrettano così a soccorrere i due fuggitivi che, con l'aiuto dei sanitari del 118, vengono trasportati all'ospedale San Leonardo della vicina Castellammare di Stabia: ai due minori i medici hanno riscontrato escoriazioni e contusioni giudicate guaribili in 15 giorni. Affidati ai genitori dopo le cure in ospedale, i due ragazzi – che sono incensurati e risiedono nello stesso Parco Penniniello – sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria. I militari dell'Arma non escludono che i minorenni venissero utilizzati, da persone senza scrupoli, come corrieri per la consegna di sostanze stupefacenti.