Tenta il cavallo di ritorno, all’incontro trova i carabinieri: arrestato nel rione don Guanella

I carabinieri hanno arrestato un 42enne del rione Don Guanella: è accusato di avere tentato un cavallo di ritorno dopo il furto di un’automobile.

Immagine di repertorio

Cinquecento euro, in cambio della restituzione della sua Fiat 500L, i soldi avrebbe dovuto lasciarli in una busta su un muretto. Proposta classica (leggasi estorsione, ovvero "cavallo di ritorno"), quella arrivata a un uomo che, qualche giorno fa, era stato derubato dell'auto. Ma all'incontro per la consegna del denaro, nel rione Don Guanella, il criminale ha trovato i carabinieri.

La storia inizia il 28 novembre, quando l'automobile sparisce da Giugliano in Campania (Napoli). Dopo una settimana alla vittima, un uomo del posto, arriva una telefonata: uno sconosciuto gli spiega che può riavere la sua automobile, ma che per farlo deve pagare cinquecento euro. Il proprietario finge di accettare, si accorda anche per l'appuntamento, ma appena chiude la chiamata va direttamente dai carabinieri e racconta tutto.

E così scatta la trappola. In poco tempo i militari dell'Arma predispongono il servizio, tra appostamento e intervento. Uno di loro si presenterà all'incontro al posto del proprietario. Tutto va secondo i piani: qualche ora dopo la busta viene lasciata su un muretto del rione Don Guanella, come indicazioni dell'uomo al telefono, e nel giro di qualche secondo arriva un uomo a bordo di un'auto a prelevarla. Quando tenta di allontanarsi si ritrova circondato.

Si tratta di Ciro Russo, 42enne della zona, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Viene perquisito e nelle sue tasche viene trovato il telefono usato per le telefonate estorsive. Il passo successivo è l'arresto, con le accuse di tentata estorsione, ricettazione e resistenza. La Fiat 500L, parcheggiata poco distante, viene ritrovata e restituita al legittimo proprietario.