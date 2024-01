Tenta di rubare una bici elettrica e prende a calci il proprietario, ma la vittima è un poliziotto Ha provato a rubare una bici elettrica, ma il proprietario lo ha sorpreso: nella fuga lo ha anche preso a calci, ma l’uomo era un poliziotto e lo ha arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Ha tentato di rubare una bicicletta elettrica nel Rione Sanità di Napoli, prendendo anche a calci il proprietario nel tentativo di scappare: ma non sapeva che la vittima fosse un poliziotto, che è riuscito a bloccarlo e farlo arrestare dai propri colleghi, sopraggiunti poco dopo. In manette è finito così un 31enne di origini ucraine, che ora dovrà rispondere di tentata rapina e lesioni aggravate, oltre a dover rispondere anche di possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli.

La vicenda è accaduta nella mattinata di ieri, quando l'uomo è arrivato nei pressi di un box e, dopo aver forzato la porta di ingresso, stava tentando di tagliare la catena della bicicletta elettrica all'interno con un una tronchesina. In quel momento però il legittimo proprietario è arrivato nel box e, notando la porta del garage aperta, ha sorpreso il ladro. Il 31enne ha provato così a scappare, e per "liberarsi" la via di fuga ha preso a calci la vittima: tutto inutile però, perché l'uomo era in realtà anche un poliziotto, ed è riuscito a bloccarlo chiedendo poi l'intervento dei colleghi dell'Ufficio Prevenzione Generale. Perquisito, il 31enne di origini ucraine è stato trovato anche in possesso di diversi attrezzi da scasso. Già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici di polizia, è stato così arrestato per tentata rapina e lesioni aggravate, oltre ad essere anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Nessuna grave conseguenza per la vittima, che nonostante i calci presi se la caverà con qualche contusione e con i danni riportati alla serratura forzata del box.