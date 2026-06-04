Tenta la truffa dello specchietto sull’Asse Mediano, ma la vittima è un poliziotto: denunciato

L’uomo, dopo essersi dato alla fuga, è stato identificato e denunciato dal personale della Polizia di Stato.

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Voleva mettere in pratica una comune truffa dello specchietto, come purtroppo se ne vedono molte, ma ha scelto male la sua vittima: nella provincia di Napoli, un uomo è stato denunciato dopo che ha tentato di truffare un poliziotto. In particolare, sulla Strada Statale 162, comunemente indicata come Asse Mediano, un agente della Polizia Stradale di Napoli, in quel momento libero dal servizio, che procedeva in direzione di Acerra con la propria automobile, ne ha sorpassato un'altra; in quel momento, il conducente dell'altra vettura ha lanciato un oggetto contro quella del poliziotto, urtandola e simulando così che tra i due veicoli si fosse verificato un incidente stradale.

E così, una volta arrestata la marcia, il conducente dell'altro veicolo ha chiesto al poliziotto la somma di 300 euro come risarcimento del danno. Il poliziotto, intuendo potesse trattarsi di una truffa, si è qualificato come tale e, a quel punto, l'uomo si è dato alla fuga. La successiva attività di indagine esperita dalla Polizia di Stato ha permesso di identificare e rintracciare il soggetto, con precedenti di polizia, che è risultato anche sprovvisto della patente di guida. Pertanto, l'uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per tentata truffa, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, dal momento che la violazione è stata reiterata nel biennio.