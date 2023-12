Trasporto pubblico a Napoli

Tensioni alla Stazione di Casoria, persone sui binari: ritardi dei treni di un’ora e mezza Ritardi di oltre 90 minuti sui treni regionali e gli Inter City. Dopo le 10,00 il traffico è tornato regolare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tensioni alla Stazione ferroviaria di Casoria questa mattina, lunedì 11 dicembre 2023. Diverse persone sono scese sui binari, occupandoli per quasi due ore, per motivi ancora da chiarire. Diversi treni regionali e Inter City hanno registrato ritardi di oltre un'ora e mezza. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato, che è riuscita a riportare l'ordine. Attorno alle ore 10,00, quindi, la circolazione è poi tornata regolare, dopo l'intervento delle forze dell'ordine.

Già in passato si erano registrate tensioni alla stazione dei treni di Casoria, con i passeggeri che avevano occupato i binari in segno di protesta contro il cambio degli orari della circolazione ferroviaria. Episodi, questi ultimi, è bene precisare, che non sono collegati a quelli di oggi.

Ritardi sulle corse dei treni di un'ora e mezza

I treni Intercity e Regionali hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti e subito limitazioni di percorso e cancellazioni. I treni hanno anche viaggiato con una riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato.

Il treno IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55) oggi termina la corsa a Potenza Centrale. I passeggeri in partenza da Potenza Centrale, Grassano, Ferrandina e Metaponto hanno dovuto utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 702 Taranto (13:50) – Roma Termini (20:34) oggi ha origine da Potenza Centrale alle ore 15:48.

I passeggeri in partenza da Taranto, Metaponto, Ferrandina e Grassano possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Salerno dove trovano proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di trenitalia.

Treni Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55)

IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:02)

ICN 1960 Siracusa (21:45) – Roma Termini (9:51)