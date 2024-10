video suggerito

Telefono, radiolina e la storia della bomba atomica abbandonati su una panchina in centro: arrivano i carabinieri È accaduto oggi a Calvizzano, nella provincia di Napoli, dove sono stati ritrovati un telefono cellulare, una radiolina e una descrizione della bomba atomica su una panchina del centro: sul posto sono intervenuti i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella mattinata di oggi, domenica 27 ottobre, nel centro di Calvizzano, nella provincia di Napoli: l'allarme è scattato intorno alle 10, quando in piazza Umberto I, su una panchina, sono stati rinvenuti un telefono cellulare, una radiolina e, accanto, dei fogli stampati, riportanti la pagina Wikipedia relativa alla storia della bomba atomica. Alcuni passanti, che hanno notato gli oggetti sulla panchina, hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Marano, che hanno delimitato l'area e hanno così, dopo i rilievi del caso, scongiurare la presenza di un ordigno esplosivo.

A raccontare la vicenda, che si è conclusa fortunatamente con un falso allarme, è stato il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, che su Facebook ha condiviso anche la foto degli oggetti trovati sulla panchina e ha scritto: "Purtroppo viviamo in una realtà in cui quotidianamente qualche balordo o balordi si divertono ad arrecare disagi al prossimo. Non si è trattato di una bravata, ma sicuramente c’è la mano di uno squilibrato che presto sarà individuato. Non appena venuti a conoscenza dell’accaduto, subito si è attivato la rete emergenziale. Un ringraziamento va ai Carabinieri della Compagnia di Marano, al Comandante Leso, ai reparti speciali che si sono recati sul posto per le operazioni di rito e alla Polizia Municipale. Tutto è bene quel che finisce bene".