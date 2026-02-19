Teatro Sannazaro distrutto dal rogo, indagini sull’anti-incendio. Spettacoli alla Mostra d’Oltremare

I vigili del fuoco hanno terminato gli interventi al Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto dal rogo scoppiato martedì mattina. I focolai sono stati tutti estinti e l'area è stata messa in sicurezza. Nelle prossime ore, i caschi rossi lasceranno lo scenario, mentre proseguono invece gli accertamenti tecnici sull'origine dell'incendio. Al momento, l'ipotesi più probabile resta quella colposa: un corto circuito che potrebbe aver innescato le prime fiamme. Ma non è ancora chiaro quale sia stato il punto di origine. Riflettori puntati anche sul sistema anti-incendio. Le fiamme sono divampate attorno alle ore 6,10 di martedì 17 febbraio ed in poco tempo hanno avvolto tutta la struttura, danneggiando anche gli appartamenti circostanti: 60 gli sfollati in via Chiaia. L'interno del teatro ottocentesco, perla del salotto buono della città, è andato completamente distrutto. La volta è crollata su sé stessa. Ingenti i danni anche al materiale scenico e scenografico.

L'indagine della Procura: "Incendio colposo"

Sulla vicenda è aperta una inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli, condotta dal sostituto procuratore Mario Canale e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, per incendio colposo. Le indagini sono delegate ai poliziotti del Commissariato San Ferdinando, all'Upg della Questura e ai Vigili del Fuoco e si è in attesa delle relazioni della polizia giudiziaria. Secondo le prime ipotesi, come detto, l'incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito. L'intera struttura è stata posta sotto sequestro, mentre proseguono gli accertamenti di agibilità anche sulle case circostanti.

Gli spettacoli spostati alla Mostra d'Oltremare

La Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, intanto, si è resa disponibile ad ospitare gli spettacoli previsti in cartellone al Sannazaro. "In un momento così complicato – scrive – crediamo sia utile dimostrare la nostra solidarietà al Teatro Sannazaro, ai suoi gestori e ai proprietari, con azioni concrete. Per questo motivo, come anticipato dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, siamo pronti e ben felici di mettere a disposizione il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare per consentire agli artisti, compatibilmente con altri appuntamenti già fissati, di continuare a portare in scena il proprio talento e di proseguire con la programmazione teatrale. Siamo certi che le Istituzioni locali e nazionali daranno un sostegno immediato per la ricostruzione di un luogo simbolo della storia e della cultura napoletana, nel frattempo, le porte della Mostra sono aperte e noi siamo disponibili a dare una mano per affrontare al meglio i mesi che verranno".