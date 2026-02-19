napoli
video suggerito
video suggerito

Teatro Sannazaro distrutto dal rogo, indagini sull’anti-incendio. Spettacoli alla Mostra d’Oltremare

La Procura di Napoli indaga per incendio colposo. Gli spettacoli spostati alla Mostra d’Oltremare.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
19 CONDIVISIONI
Immagine

I vigili del fuoco hanno terminato gli interventi al Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto dal rogo scoppiato martedì mattina. I focolai sono stati tutti estinti e l'area è stata messa in sicurezza. Nelle prossime ore, i caschi rossi lasceranno lo scenario, mentre proseguono invece gli accertamenti tecnici sull'origine dell'incendio. Al momento, l'ipotesi più probabile resta quella colposa: un corto circuito che potrebbe aver innescato le prime fiamme. Ma non è ancora chiaro quale sia stato il punto di origine. Riflettori puntati anche sul sistema anti-incendio. Le fiamme sono divampate attorno alle ore 6,10 di martedì 17 febbraio ed in poco tempo hanno avvolto tutta la struttura, danneggiando anche gli appartamenti circostanti: 60 gli sfollati in via Chiaia. L'interno del teatro ottocentesco, perla del salotto buono della città, è andato completamente distrutto. La volta è crollata su sé stessa. Ingenti i danni anche al materiale scenico e scenografico.

L'indagine della Procura: "Incendio colposo"

Sulla vicenda è aperta una inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli, condotta dal sostituto procuratore Mario Canale e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, per incendio colposo. Le indagini sono delegate ai poliziotti del Commissariato San Ferdinando, all'Upg della Questura e ai Vigili del Fuoco e si è in attesa delle relazioni della polizia giudiziaria. Secondo le prime ipotesi, come detto, l'incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito. L'intera struttura è stata posta sotto sequestro, mentre proseguono gli accertamenti di agibilità anche sulle case circostanti.

Gli spettacoli spostati alla Mostra d'Oltremare

La Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, intanto, si è resa disponibile ad ospitare gli spettacoli previsti in cartellone al Sannazaro. "In un momento così complicato – scrive – crediamo sia utile dimostrare la nostra solidarietà al Teatro Sannazaro, ai suoi gestori e ai proprietari, con azioni concrete. Per questo motivo, come anticipato dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, siamo pronti e ben felici di mettere a disposizione il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare per consentire agli artisti, compatibilmente con altri appuntamenti già fissati, di continuare a portare in scena il proprio talento e di proseguire con la programmazione teatrale. Siamo certi che le Istituzioni locali e nazionali daranno un sostegno immediato per la ricostruzione di un luogo simbolo della storia e della cultura napoletana, nel frattempo, le porte della Mostra sono aperte e noi siamo disponibili a dare una mano per affrontare al meglio i mesi che verranno".

Attualità
Incendi
19 CONDIVISIONI
Immagine
Trapianto di cuore fallito, il bimbo passa alla terapia per alleviare le sofferenze
Bimbo trapiantato con cuore bruciato, la mamma: "È sempre più grave": in centinaia pregano a Nola sotto la pioggia
La catena di errori: "Il cuore era ghiacciato, lo abbiamo messo lo stesso"
Il comitato di medici dice no a un nuovo trapianto: possibilità del 10%
Roberto Fico incontra la mamma del bimbo: "Scusaci. Avrai giustizia"
La mamma del bimbo di Napoli "è rassegnata" dopo lo stop al nuovo trapianto di cuore
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views