Rogo Teatro Sannazaro, indagato il gestore Salvatore Vanorio: atto dovuto per maxiperizia

Un atto dovuto da parte della Procura di Napoli per permettere la maxiperizia e capire la possibile origine del rogo che ha distrutto il teatro a febbraio.

Il gestore del Teatro Sannazaro, Salvatore Vanorio, è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto per l'incendio che ha distrutto lo storico teatro napoletano lo scorso febbraio. Un atto dovuto, è bene ribadirlo, da parte della Procura di Napoli per poter svolgere un accertamento irripetibile sull'ammasso dei detriti provocati dal rogo e dare dunque il via alla maxiperizia, procedendo alle verifiche nelle zone del palco e sottopalco, finalizzate a scoprire l'eventuale "innesco" dell'incendio, le cui cause al momento non sono ancora chiare. Accertamenti che saranno effettuati dai vigili del fuoco. Oltre a Vanorio, è stato iscritto nel registro degli indagati anche un operaio coinvolto nella manutenzione del locale.

Proprio l'origine dell'incendio al momento è uno dei punti da chiarire nell'inchiesta: nessuna ipotesi è al momento esclusa dalla Procura di Napoli, compresa quella che uno o diversi strumenti di lavoro fossero rimasti collegati alla rete elettrica e, surriscaldandosi, abbiano innescato le fiamme. Secondo quanto ricostruito finora dalla Polizia di Stato, nel teatro si stavano eseguendo dei lavori nelle vicinanze del palco il giorno prima del rogo. Ma non sono ancora escluse le altre ipotesi, delle quali si occuperanno i magistrati una volta effettuati i rilievi.

Intanto, il Calcio Napoli ha raccolto circa 32mila euro frutto della vendita all'asta delle magliette firmate da Kevin De Bruyne: l'intero ricavato sarà girato al Teatro Sannazaro per finanziare la ricostruzione. Lo stesso Vanorio aveva commentato di essere "onorati che un’eccellenza quale la SSC Napoli abbia deciso di sostenere fattivamente la rinascita del nostro amato Teatro Sannazaro, distrutto dal devastante incendio del 17 febbraio 2026, attraverso una meravigliosa iniziativa