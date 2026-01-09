Teatro San Carlo, respinto il ricorso del sindaco Manfredi: Macciardi nuovo sovrintendente

Il ministro Alessandro Giuli, il Sovrintendente del Teatro San Carlo Fulvio Macciardi e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli

Il Tar della Campania ha respinto "in maniera definitiva" il ricorso del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a sovrintendente della Fondazione del Teatro San Carlo. Manfredi, in qualità di presidente della Fondazione, si era rivolto al tribunale impugnandone la nomina da parte del Ministero della Cultura, rappresentato da Alessandro Giuli. Le spese tra le parti verranno compensate. Si chiude così in maniera definitiva il lungo braccio di ferro tra Palazzo San Giacomo e Palazzo del Collegio Romano sulla nomina di Macciardi, iniziata mesi fa e conclusasi, dunque, col successo del Ministero.

"Bisogna distinguere l'aspetto procedurale dall'aspetto più fattuale, perché la sentenza parla di improcedibilità, quindi non entra nel merito ma in una questione di competenza. Ho sempre ripetuto", ha sottolineato Manfredi subito dopo la sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania, "che il tema reale è che dobbiamo avere una governance del San Carlo che sia integrata con il territorio e che guardi in maniera forte alla qualità internazionale del teatro: questo è il mio unico obiettivo. Vediamo quali sono i programmi, quali sono i progetti e li valuteremo. Il tema non è il dialogo, possiamo parlare con tutti ma io parlo con i fatti. Quando avremo un quadro preciso di quali sono le volontà e i progetti, dialogherò con tutti. Poi c'è anche un tema di raccordo con la Regione, adesso è cambiata la governance regionale e quindi ci muoveremo in maniera sincrona io e il presidente Fico per fare in modo che la voce degli enti territoriali sia ascoltata sulla gestione del San Carlo", ha concluso il sindaco di Napoli.