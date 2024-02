Tassa sui rifiuti a Napoli 2024, pronti gli incentivi: chi è in regola pagherà meno A Napoli 300mila evasori della Tari, la tassa sui rifiuti, per un buco di 250 milioni di euro. Il Comune rafforza le riscossioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono circa 300mila gli evasori della Tari a Napoli, la tassa sui rifiuti, accertati dagli "007" del Comune: dei quali 250 mila famiglie e 50 mila negozi. Per un valore di quasi 250 milioni di euro di mancate entrate. Il Comune di Napoli vuole mettere un freno a questa situazione, andando a recuperare tutte le morosità, che, se si contano anche quelle degli anni pregressi e non ancora prescritti, ammontano a quasi un miliardo di euro. Accanto ai piani di rateizzazione, per rientrare facilmente dei debiti, però, l'amministrazione Manfredi vuole introdurre anche una serie di meccanismi di premialità. Tra questi, ad esempio, anche la sperimentazione delle schede Tarip, che misurano quanto svuotamenti si fanno al mese dei bidoncini e quindi anche la qualità della raccolta differenziata.

Napoli, incentivi per chi ha pagato la Tari

Ad annunciare le novità sulla tassa sui rifiuti ci ha pensato l'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, che ha indicato le linee guida dell'amministrazione comunale.

"Un intervento che stiamo mettendo a punto, un bonus per quelli che hanno pagato tutta la Tari dello scorso anno. È un ulteriore incentivo per cui chi quest'anno paga tutto pagherà meno il prossimo anno. Ci auguriamo che ci sia una risposta cosciente perché abbiamo bisogno di implementare i servizi, migliorare la qualità della vita e ci servono anche queste risorse".

Cos'è la Tarip a Napoli

L'altra novità, prevista nel Dup, il Documento Unico di Programmazione, ma già annunciata da Asìa negli scorsi anni, è l'introduzione della Tarip. Di che si tratta? La Tarip è un sistema che misura gli svuotamenti dei bidoni della spazzatura condominiali. Consentirà a chi è più bravo a fare la raccolta differenziata – e fa quindi meno svuotamenti, perché accumula i rifiuti da conferire – di pagare di meno sulla tassa dei rifiuti. I risultati della sperimentazione saranno studiati l'anno prossimo e se il sistema funzionerà potrò essere esteso in altre zone della città.

Baretta: "A Napoli 300mila morosi"

Il Comune ha intenzione di ridurre fortemente l'evasione fiscale in città e nei prossimi mesi partiranno una serie di controlli incrociati sulle banche dati per stanare gli evasori e gli elusori.

L'assessore Pier Paolo Baretta ha spiegato che:

"Ormai è partita la campagna per riscuotere il dovuto in tutta la città. Il recupero complessivo è di circa 1 miliardo che noi ci proponiamo di recuperare nell'arco di dieci anni. I primi dati di questi giorni ci parlano di circa 250 mila persone fisiche che sono state accertate come mancate entrate per un valore complessivo di circa 150 milioni e sono invece quasi 50 mila le persone giuridiche, cioè le società o i negozi per un valore di circa 100 milioni".

I piani di rateizzazione

Per i cittadini che intendono regolarizzare la loro posizione tributaria sulla tassa sui rifiuti (Tari), il Comune mette a disposizione una serie di opportunità:

Un servizio di accoglienza molto ampio, non solo gli uffici centrali della società che ha l'incarico, ma anche in tutte le Municipalità dove sono stati aperti gli sportelli dedicati;

Forme di rateizzazione.