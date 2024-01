A Napoli in tutto il 2023 elevate 852 multe per chi non ha differenziato i rifiuti A Napoli più controlli di Polizia Ambientale e arrivano 10 Ispettori ambientali. Multe di 50 euro per i cittadini e di 250 euro per i negozi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli raffica di multe per chi non ha fatto bene la raccolta differenziata o ha portato i sacchetti ai cassonetti al di fuori degli orari consentiti. Sono ben 14.152 i controlli eseguiti nel 2023 dalla Polizia Ambientale di Napoli, che ha elevato 852 sanzioni per sversamento fuori orario e errata modalità di conferimento rifiuti. Multe pesanti, che per i privati cittadini ammontano a 51,74 euro, mentre per gli esercizi commerciali arrivano fino a 250 euro, come prevede il nuovo regolamento di sicurezza e polizia urbana all'articolo 16.

Il piano del Comune per potenziare i controlli sui rifiuti

Il Comune di Napoli per quest'anno ha intenzione di potenziare ulteriormente i controlli. Domani sarà presentata la nuova squadra degli Ispettori Ambientali di Asìa, che si affiancano alla Polizia Ambientale, un reparto scelto della Polizia Locale di Napoli, guidata dal Comandante Ciro Esposito. Finora a Napoli c'erano solo 2 ispettori, da domani diventeranno 10, con l'aggiunta di altre 8 unità. Ma l'obiettivo è arrivare a 20 ed è stata già espletata la procedura di selezione. In piazza del Plebiscito, domani mattina, alle ore 10,00, saranno esposti anche i nuovi automezzi a energia pulita della nuova flotta Asìa, l'azienda dell'igiene urbana cittadina, guidata da Domenico Ruggiero.

La squadra degli Ispettori Ambientali

La gestione delle segnalazioni di criticità di aspetti di igiene urbana per l'attività di prevenzione e repressione rispetto all'errato conferimento dei rifiuti sul territorio cittadino è un compito della Polizia locale, in particolare dall'Unità operativa di Tutela ambientale, e dagli Ispettori Ambientali. Quest'anno gli ispettori ambientali saranno aumentati da 2 a 10. Nel 2025 arriveranno a 20 unità.

Potenziata la Raccolta differenziata

Sempre quest'anno sarà potenziata la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta che sarà estesa a Piscinola e Marianella e sarà ultimata nella VI Municipalità. L'anno prossimo toccherà a 5mila abitanti nel quartiere Stella nella III Municipalità. Sempre quest'anno si prevede di avviare la sperimentazione della TARIP, il metodo di misurazione degli svuotamenti, che consentirà a chi è più bravo a fare la raccolta differenziata di pagare di meno sulla tassa dei rifiuti. I risultati della sperimentazione saranno studiati l'anno prossimo e se il sistema funzionerà potrò essere esteso in altre zone della città.