Avvisi per tasse e multe non pagate, come contattare Napoli Obiettivo Valore e rateizzare i debiti

Sono oltre 300mila gli avvisi di accertamento per tasse e multe non pagate dai napoletani negli scorsi anni. Le lettere sono state inviate da Napoli Obiettivo Valore (NOV), la nuova società di riscossione del Comune di Napoli, nelle scorse settimane e stanno arrivando ai napoletani in questi giorni delle feste di Natale e Capodanno. Oltre 11 mila sono sanzioni del Codice della Strada, alle quali si aggiungono 85mila accertamenti Tari, la tassa sui rifiuti, e 12mila per l'Imu, l'imposta sugli immobili.

Il passaggio di consegne tra l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, la vecchia società di riscossione, e Napoli Obiettivo Valore, insomma, sta entrando nel vivo e sono già pronti diversi strumenti informativi a disposizione dei cittadini che in questi giorni si sono trovati un po' spiazzati dalle lettere che recano il logo della nuova azienda. Molte persone sono alla ricerca di informazioni, sia per chiedere chiarimenti sugli avvisi che per poter conoscere le modalità eventuali di rateizzazione. Diversi contribuenti, infatti, hanno segnalato la difficoltà di inviare l’istanza di richiesta di rateizzazione.

Come chiedere di rateizzare i pagamenti di tasse e multe

È attivo uno sportello informativo presso la sede della Società di Progetto, mentre, nei prossimi mesi, NOV attiverà altri 10 sportelli sul territorio e la rete di oltre 600 tabaccherie. Già adesso, intanto, sono attivi call center, numero verde e due email.

Ecco di seguito tutti i canali attraverso i quali si può contattare Napoli Obiettivo Valore per chiedere chiarimenti. Le richieste di informazione e prenotazione appuntamento per l’atto ricevuto possono essere effettuate tramite le seguenti modalità:

Per le richieste inerenti alle rateazioni, i cittadini possono contattare Napoli Obiettivo Valore:

telefonando al call center al numero 081/19758372 ;

; inviando un'email o una PEC all'indirizzo accertamenti-napoliov@legalmail.it;

Per la gestione degli atti coattivi e le relative richieste di informazione, la Società invita a mandare una mail o una PEC all'indirizzo:

riscossionecoattiva-napoliov.it@legalmail.it.

La rete degli sportelli e delle tabaccherie

In aggiunta, la società segnala che nei prossimi mesi saranno aperti 10 Uffici locali, uno sportello presso ognuna delle 10 Municipalità della città di Napoli, dove, con un'ampia disponibilità di orari per appuntamenti, i cittadini potranno raccogliere informazioni e ricevere il supporto richiesto per affrontare situazioni specifiche o risolvere eventuali problematiche.

Napoli Obiettivo Valore conterà nei prossimi mesi anche di una rete di sportelli diffusi sul territorio, attraverso le circa 600 tabaccherie associate presenti nel Comune di Napoli, al fine di assicurare un servizio aperto e disponibile e di rispondere in modo completo alle esigenze dei cittadini.