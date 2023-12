Tarsu Napoli, arrivano accertamenti da centinaia di euro. Ma non si riesce a rateizzare online Il sistema di “Napoli Obiettivo Valore”, la società che riscuote i tributi per il Comune ha problemi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Napoli Obiettivo Valore è la nuova società privata che per conto del Comune sta riscuotendo i tributi dovuti e non versati dai cittadini. L'Amministrazione cittadina è obbligata ad aumentare le sue percentuali di incassi di imposta Immobili (Imu) e tributo rifiuti (Tarsu, uno dei più alti d'Italia) che sono a livelli bassi, secondo le annuali relazioni del collegio dei revisori dei conti del bilancio cittadino. Poi il Comune di Gaetano Manfredi l'ha – per così dire – "promesso" nel "Patto per Napoli": in cambio degli aiuti di governo per non far fallire Napoli l'Ente si è impegnato a riscuotere tutto ciò che si può prima possibile.

E dunque stanno in queste settimane a cavallo fra Natale 2023 e Capodanno 2024 piovendo avvisi di riscossione e accertamenti comunali, ferale notizia per i napoletani. La speranza è che paghino anche i cosiddetti "evasori totali", cioè coloro che sono invisibili ai tributi comunali pur avendo negozi, bar, ristoranti eccetera e non solo i cittadini rimasti indietro magari a causa della crisi economica generata dalla pandemia nel 2020.

Napoli Obiettivo Valore invia ai napoletani che non hanno pagato i tributi o parte di essi un atto chiedendo loro di saldare il dovuto totalmente anche tramite il sistema pagoPA con l'app IO della Pubblica Amministrazione. Il cittadino che non riesce a pagare tutto il dovuto in una unica soluzione può inviare istanza di richiesta di pagamento a rate. E qui sorge il problema. Contribuenti segnalano a Fanpage.it che dal sito internet dell'azienda di riscossione non si riesce a inviare l'istanza di richiesta di rateizzazione. «Forse perché siamo sotto Natale?» chiede un cittadino che scrive a Fanpage.it «speriamo provvedano al più presto».