Tassa di soggiorno 2026 Napoli, si cambia: nuove tariffe per alcuni tipi di hotel

Cambiano le tariffe dell'imposta di soggiorno 2026 a Napoli, la tassa per il pernottamento in hotel o strutture ricettive extra-alberghiere, come B&B o affittacamere, che devono pagare tutti i turisti che soggiornano in città. Per il 2025, anno del Giubileo, le tariffe erano state più alte, in virtù della normativa nazionale, che aveva concesso ai comuni la possibilità di innalzarle. Per il 2026, però, non si tornerà al tariffario del 2024, ma ci saranno diverse novità.

Le nuove tariffe della imposta di soggiorno a Napoli dal 1 gennaio

Il provvedimento amministrativo di riferimento è la Delibera di Giunta comunale 572 del 9 dicembre 2024, che prevedeva degli incrementi della tassa di soggiorno solo per il Giubileo del 2025. Il Governo Meloni con l'ultima manovra di bilancio ha prorogato al 2026 la possibilità per i Comuni di incrementare l'imposta di soggiorno. Gli Enti locali possono così decidere se mantenere o applicare aumenti rispetto ai limiti precedenti. Nel caso di Napoli, il margine è di un possibile aumento di circa 2 euro a notte rispetto ai limiti base. Mentre per le città che ospiteranno le Olimpiadi di Cortina il tetto è stato aumentato a 5 euro. A Napoli nel 2026 ci saranno comunque grandi eventi, come la Capitale Europea dello Sport e le gare di vela della Louis Vuitton Cup, preliminare all'America's Cup 2027. Al momento, però, la delibera del dicembre 2024 fissava già le tariffe per il 2026, in vigore dal 1 gennaio. Mentre nel corso dell'anno non è escluso che possano esserci altri cambiamenti al rialzo.

Ecco di seguito cosa è cambiato dal 1 gennaio:

Hotel 5 e 4 stelle e di lusso

Dal 1 gennaio 2026, una notte in un hotel a 4, 5 stelle o 5 stelle lusso, costerà 5 euro. Un risparmio, rispetto ai 6 euro dei 5 stelle e ai 5,50 euro dei 4 stelle dell'ultima parte del 2025. Nel caso del 4 stelle, però, la tariffa è leggermente più alta del 2024, quando il costo era di 4,50 euro a notte.

Il Lungomare di Napoli / immagine di repertorio

Hotel 3, 2 e 1 stella

Restano invariate rispetto a fine 2025 le tariffe della tassa di soggiorno per gli hotel di 3, 2 e 1 stella: rispettivamente 4,50 euro, 3,50 euro e 3,00 euro. Con un aumento in ciascuno dei tre casi di un euro a notte rispetto alle tariffe del 2024.

B&B, case vacanza e affitti brevi

L'imposta di soggiorno per le strutture extralberghiere (B&B, affittacamere) resta di 4,50 euro, mentre per le locazioni brevi è di 5 euro. Stesse cifre del 2025 per il Giubileo, ma più alte rispetto al 2024, quando costavano 3 euro a notte.

Queste le tariffe dal 1 gennaio 2026, mentre si attendono le eventuali decisioni politiche dell'amministrazione Manfredi, che potrebbero consentire di variare le imposte, come previsto dalla manovra di bilancio dello Stato.