Taser per le forze dell’ordine dal 30 maggio anche a Benevento, Avellino e Salerno Da lunedì 30 maggio anche le forze dell’ordine di Benevento, Salerno e Avellino avranno in dotazione il taser: a Caserta e Napoli erano già arrivate a marzo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva il taser anche a Salerno, Avellino e Benevento: le forze dell'ordine, da lunedì 30 maggio, saranno dotate dunque della pistola ad impulsi elettrici, come già avvenuto dallo scorso 14 marzo a Napoli e Caserta. Dunque, la Campania "completa" il quadro: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza di tutte le province campane avranno da lunedì 30 maggio il taser in dotazione.

Molteno: "Strumento che conferma ottimi risultati"

"Questo strumento non letale, di difesa e di non violenza, sta confermando gli ottimi risultati già osservati nel corso della lunga fase di sperimentazione che, insieme ad un accurato addestramento, ha preceduto il suo utilizzo operativo", ha spiegato Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, "l'arma è destinata agli operatori di pubblica sicurezza che si occupano di prevenzione e controllo del territorio, ossia a coloro che sono in prima linea, ogni giorno, per tutelare la sicurezza dei cittadini. Donne e uomini in divisa attendevano questo strumento da molto tempo", ha aggiunto ancora Molteni, "siamo soddisfatti di aver offerto una risposta concreta ed efficace alle loro aspettative, nella consapevolezza che tutelare la loro incolumità è la precondizione per garantire sicurezza ai cittadini".

L'iter avviato nel 2014

La sperimentazione del taser era iniziata già nel 2018, dopo un lungo iter partito quattro anni prima, nel 2014: nel 2021 c'era stato il bando per i primi 4.482 dispositivi e per un importo totale da 10,3 milioni di euro. Bando che venne vinto dall'azienda Axon, compagnia statunitense dell'Arizona. La cronotabella per dotare tutte le forze dell'ordine d'Italia di questo strumento procede dunque a ritmo spedito: e da lunedì, in Campania tutte le province avranno completato l'iter.