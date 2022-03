Taser per le forze dell’ordine di Napoli e Caserta a partire dal 14 marzo Taser per polizia, carabinieri e finanzieri: da lunedì 14 marzo si parte a Napoli e Caserta. Il ministro Lamorgese: “Passo importante per ridurre i rischi per l’incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Da lunedì 14 marzo le forze dell'ordine di Napoli e Caserta avranno in dotazione il taser, l'arma ad impulsi elettrici particolarmente diffusa soprattutto negli Stati Uniti d'America. A riceverla in dotazione saranno polizia, carabinieri e finanzieri: Napoli e Caserta fanno parse delle 18 città che da lunedì 14 marzo riceveranno le forniture (le altre sono tutte le altre 13 città metropolitane, cui si aggiungono anche Padova, Reggio Emilia e Brindisi).

"Si tratta di un passo importante", ha spiegato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, "per ridurre i rischi per l'incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio. L'operatività del nuovo strumento segue uno specifico periodo di sperimentazione e un ciclo di formazione degli operatori in grado di garantire che la sua utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza tenuto conto dei soggetti coinvolti e del contesto ambientale", ha aggiunto ancora la titolare del Viminale.

A partire dal mese di maggio, il taser sarà fornito anche alle forze dell'ordine delle altre aree del territorio nazionale. Per ora, dunque, si parte dalle 14 città metropolitana ed altri 4 capoluoghi di provincia, tra cui appunto Napoli e Caserta. Le forze dell'ordine hanno seguito un lungo corso di formazione per l'utilizzo di quest'arma, considerata tale seppur non letale. La sperimentazione era iniziata nel 2018, dopo un lungo iter partito nel 2014: lo scorso anno, il bando per i primi 4.482 dispositivi, per un importo da 10,3 milioni di euro e vinto dall'azienda Axon, compagnia statunitense dell'Arizona che proprio del taser ha fatto un marchio depositato ed è considerata leader per la produzione e il commercio di questi dispositivi.