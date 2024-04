Tafferugli tra manifestanti pro Palestina e forze dell’ordine nel Porto di Napoli Il corteo voleva raggiungere simbolicamente il G7 di Capri: fermati dalle forze dell’ordine, dopo alcuni attimi di tensione, i manifestanti si sono allontanati verso Piazza Municipio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Luca Leva / Fanpage.it

Momenti di tensione al Porto di Napoli tra manifestanti pro Palestina e forze dell'ordine: secondo quanto riportato da alcuni presenti, i manifestanti che chiedono la fine del genocidio in Palestina, partiti alle 9.30 da Piazza Garibaldi, dopo aver attraversato la città erano arrivati al Porto di Napoli all'altezza del Varco Immacolatella dove avrebbero tentato di raggiungere le banchine per imbarcarsi per Capri e raggiungere così simbolicamente il G7 in corso in questi giorni, ma gli agenti li hanno bloccati. Nel parapiglia, ci sono state alcune cariche di alleggerimento per allontanare i presenti: i manifestanti hanno poi fatto dietro front ed hanno proseguito il corteo verso piazza Municipio, davanti Palazzo San Giacomo.

Non risulterebbero feriti nei tafferugli, che si sono conclusi in pochi istanti: a parte qualche slogan urlato verso le forze dell'ordine, i manifestanti si sono spontaneamente allontanati dall'area, per poi proseguire il corteo partito questa mattina. Nella zona del porto, la situazione era già caotica dalle ore precedenti dopo che il traghetto "Isola di Procida", proveniente da Ischia, della compagnia di navigazione Caremar, si è scontrata contro le banchine del Molo Beverello a causa del vento forte e dal mare mosso a causa del maltempo. Sarebbero almeno 29 i feriti al momento dopo l'incidente, ma nessuno in maniera grave. Nel frattempo, il corteo è proseguito: slogan contro la guerra in Medio Oriente e per chiedere la fine degli accordi tra Italia ed Israele. I manifestanti hanno espresso anche solidarietà agli studenti della Sapienza dopo gli incidenti delle scorse ore, mentre è stato annunciato un presidio all'Università Federico II di Napoli previsto per mercoledì 24 aprile.