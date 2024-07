video suggerito

Assegnato il porto di Napoli alla Ocean Viking: sabato lo sbarco dei 55 migranti salvati Assegnato il porto di Napoli per lo sbarco dei 55 migranti salvati in mare dalla Ocean Viking. Lo sbarco è previsto per il 20 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Governo italiano ha assegnato il porto di Napoli alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée, reduce dal salvataggio di 55 migranti al largo del Mar Mediterraneo. La nave si trova in questo momento al largo di Pantelleria, e arriverà a Napoli alle prime luci del mattino di sabato 20 luglio: già in moto la macchina dell'accoglienza, anche questa volta chiamata a soccorre i migranti recuperati dalla ong in alto mare, al largo delle coste maltesi e della Libia.

"Alcuni soffrono di ustioni da carburante e da raggi solari", spiegano dalla nave, e uno di loro ha anche una caviglia rotta: è stato portato a bordo su una barella. "Il Mediterraneo continua ad essere svuotato dai mezzi ong che cercano di riempire l'enorme vuoto lasciato dagli Stati dell'Unione Europea", aggiungono in un tweet dall'organizzazione. Si tratta del secondo sbarco in pochi giorni nei porti della Campania: appena il 13 luglio scorso era attraccata la Geo Barents, con a bordo ben 99 migranti salvati al largo delle coste libiche. Tra essi anche 12 donne, 41 bambini e 12 bambine, di cui 37 non accompagnati. Nel periodo estivo, da diversi anni, si moltiplicano i tentativi degli scafisti di attraversare il Mediterraneo: favoriti dal meteo, infatti, tra il 2022 ed il 2023 il maggior numero di sbarchi si è registrato, come da dati del Ministero degli interni proprio tra luglio e agosto. Ad esempio, nel 2022 erano stati 13.802 nel solo mese di luglio, mentre nello stesso mese del 2023 erano stati 23.420 complessivi in tutta Italia. Numeri che dovranno poi essere paragonati a quelli del luglio 2024, tuttora in corso.