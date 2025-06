video suggerito

Controlli ai lidi di Baia: lavoratori in nero, cibo in locali sporchi e pedane abusive Lidi balneari ispezionati dalle forze dell'ordine a Baia, nel litorale flegreo: scoperti lavoratori irregolari e occupazione di demanio pubblico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Raffica di controlli a Baia, una delle località balneari più note della costa flegrea. E non sono mancate le sorprese: a disporre i controlli, gli agenti della Polizia di Stato, con la collaborazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del personale della Polizia Municipale, dell’Ufficio Circondariale Marittimo, dei Vigili del Fuoco, dell’Asl Napoli 2 Nord e dell’Ispettorato del Lavoro. Tre lidi balneari, in particolare, non erano a norma.

Nel primo è stato trovato un lavoratore in nero, nonché "gravi e significative non conformità" per quanto riguarda un locale adibito a deposito alimentare, subito sospeso. Nello stesso lido è scattato anche il controllo delle procedure HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, il protocollo per la gestione della sicurezza alimentare che mira a identificare, valutare e controllare i pericoli significativi per la sicurezza degli alimenti, ndr), che ha portato ad un'altra sanzione. Nel secondo invece sono scattate multe per 15mila euro, dopo che sono stati trovati otto lavoratori non in regola nonché l'occupazione abusiva di circa 2.000 metri quadri di area demaniale marittima. Infine, nel terzo lido balneare, è stata accertata la reiterata inottemperanza al provvedimento di chiusura commerciale: e così, in questo caso, il locale è stato sottoposto a sequestro penale da parte delle forze dell'ordine. Controlli che continueranno anche nei prossimi giorni, anche in altre zone dei litorali di Napoli e della provincia, per garantire la massima sicurezza ai bagnanti e ai clienti delle attività, che si avviano ad entrare nel periodo di massima clientela.