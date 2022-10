Trasporto pubblico a Napoli

Tangenziale Napoli, chiusi tratti e uscite per lavori per 5 notti: fino al 5 novembre. Strade alternative Chiusi il tratto Camaldoli-Arenella verso Capodichino e quello Fuorigrotta-Italia ’90 verso Pozzuoli per diverse notti. Offlimits anche la stazione Corso Malta. I percorsi alternativi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusi diversi tratti e uscite della Tangenziale di Napoli per lavori notturni da lunedì 31 ottobre al 4 novembre prossimi. Offlimits il tratto Camaldoli-Zona Ospedaliera-Arenella verso Capodichino per 5 notti. Chiuso dal 31 ottobre al 5 novembre anche il tratto tra Fuorigrotta e Italia '90 verso Pozzuoli (bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni – Tangenziale). Chiusa la stazione di Corso Malta la notte tra il 31 e il primo novembre. Si tratta di lavori necessari e indifferibili, come ha spiegato Tangenziale di Napoli, che verranno eseguiti di notte

Vomero, chiuso il tratto Camaldoli-Arenella

Per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria "Vomero est", sarà chiuso il tratto della Tangenziale di Napoli compreso tra Camaldoli e Arenella, verso Capodichino-Autostrade, nelle cinque notti di lunedì 31 ottobre, martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 novembre, con orario 23:00-6:00. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, percorrere la viabilità ordinaria: Via Gabriele Jannelli, Via Simone Martini, Via Arenella, Via Giotto, Piazza Medaglie D'Oro, Via Giuseppe Orsi, Via Giacinto Gigante, Via Marino e Cotronei e rientrare sulla Tangenziale alla stazione di Arenella.

Chiuso il tratto Fuorigrotta-Italia '90

Per consentire interventi di adeguamento e miglioramento della galleria "Monte Sant'Angelo", sarà chiuso il tratto della Tangenziale di Napoli compreso tra Fuorigrotta e Italia '90 (bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni / Tangenziale), verso Pozzuoli, nelle quattro notti di lunedì 31 ottobre, martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 novembre, con orario 22:0-6:00; dalle 23:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 novembre. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Fuorigrotta, percorrere la viabilità ordinaria: Via Cintia, Via Terracina, Via Nuova Agnano, Via Agnano agli Astroni e rientrare dalla bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni/Tangenziale "Italia 90".

Chiusa per una notte la stazione Corso Malta

Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e attività di ispezione delle opere d'arte, dalle 23:00 di lunedì 31 ottobre alle 6:00 di martedì 1 novembre, sarà chiusa la stazione di Corso Malta della Tangenziale di Napoli, in entrata verso Pozzuoli e in uscita per chi proviene da Pozzuoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare in entrata verso Pozzuoli: Capodichino; in uscita per chi proviene da Pozzuoli: Doganella.