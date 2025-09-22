Tangenziale di Napoli, chiusa l’uscita Fuorigrotta oggi dalle 21.30: c’è la partita col Pisa

Chiude l'uscita Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli a partire dalle 21,30 di oggi, lunedì 22 settembre. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza in vista della partita Napoli-Pisa, in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta alle 20,45. A complicare le cose, il concomitante sciopero dei trasporti per Gaza proclamato dai sindacati di base, con possibili disagi sulle linee della metropolitana 1 e 2 e sulla Cumana che proseguiranno fino alle ore 3,00 di notte. Ferrovie dello Stato, ad ogni modo, ha annunciato che ci saranno corse aggiuntive della metro Linea 2 per agevolare il rientro degli utenti, compatibilmente con lo sciopero.

Tangenziale di Napoli chiusa a Fuorigrotta oggi

Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle ore 21,30 di oggi 22 settembre 2025 e fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall'autostrada si consiglia l'uscita di Agnano. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli durante il campionato di Serie A.

Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ha programmato il prolungamento delle corse dei treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. Complessivamente sono state previste 7 corse supplementari, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli. Ma bisognerà fare i conti anche con il personale in sciopero. Ad ogni modo, è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. La biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento. Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22:30.