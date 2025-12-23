Tamponamento a catena sulla Tangenziale di Napoli, auto si schianta e si ribalta: incidente nella notte

Tamponamento a catena sulla Tangenziale di Napoli, questa notte, martedì 23 dicembre. Almeno 4 i veicoli coinvolti. Una delle auto incidentate si è schiantata e si è ribaltata, finendo la sua corsa rovesciata su un fianco sul margine destro della carreggiata. Nel sinistro ci sono stati vari feriti. Al momento non si conoscono le loro condizioni di salute. Ancora da chiarire anche la dinamica dell'incidente stradale, che è avvenuto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, gli ausiliari del traffico di Tangenziale e l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli che ha prestato le prime cure mediche ai malcapitati. Il video dell'incidente è stato pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra).

Il personale sanitario ha subito soccorso gli automobilisti feriti. Dopo le prime cure mediche del caso, i malcapitati sono stati trasportati al pronto soccorso ospedaliero. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Mentre gli ausiliari del traffico di Tangenziale di Napoli hanno provveduto a regolare la circolazione. L'area dell'incidente stradale è stata messa in sicurezza, per consentire le operazioni di soccorso. Successivamente, si è provveduto a rimuovere i detriti dell'incidente dalla carreggiata e a portare via le automobili non più in grado di marciare, grazie all'ausilio di un carro attrezzi. Non è ancora chiaro cosa possa aver causato il sinistro, mentre sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine sul rispetto dei limiti di velocità, che in Tangenziale prevedono un massimo 80 chilometri orari, e delle distanze di sicurezza.