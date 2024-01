Taglia i cavi radio e telefonici: linee fuori uso a Ischia, denunciato 55enne Un 55enne di Forio denunciato per danneggiamento e attentato a impianto di pubblica utilità: avrebbe tranciato i cavi di un traliccio, danneggiando le comunicazioni radio e telefoniche sull’isola di Ischia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si era messo a tranciare i cavi di alimentazione di un traliccio ripetitore lungo il quale passavano le linee radio e telefoniche: lo avrebbe fatto in almeno tre diverse occasioni, facendo di fatto "saltare" le comunicazioni radio e telefoniche in zona. La vicenda è accaduta sull'isola di Ischia: l'uomo è stato denunciato per danneggiamento e attentato a impianto di pubblica utilità dai carabinieri, che lo hanno identificato dopo le indagini. L'uomo, un 55enne isolano residente a Forio d'Ischia, avrebbe usato arnesi specifici per tranciare i cavi di alimentazione: arnesi che sono stati recuperati e sequestrati dai militari dell'Arma.

Controlli anche agli sbarchi dal continente

I carabinieri isolani hanno anche fermato un 68enne che aveva con sé ben due carte d'identità intestate ad altre persone e tre carte bancomat a loro volta riconducibili ad altrettanti diversi correntisti: e tutti, carte d'identità e bancomat, sono risultati denunciati alle forze dell'ordine come smarriti. Il 68enne, appena sbarcato sull'isola, è stato così denunciato e segnalato per un foglio di via obbligatorio. In un altro caso, un 53enne napoletano è stato denunciato perché aveva realizzato una struttura di circa 300 metri quadri, circondata da mura lunghe 25 metri, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale. L'uomo, proprietario di un fondo nel comune di Forio d'Ischia, dovrà ora rispondere di abusivismo edilizio: terreno e struttura sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri ischitani. Nel corso dei controlli alle persone in arrivo sull'isola, sono state anche segnalate altre tre persone alla Prefettura per uso di stupefacenti.