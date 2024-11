video suggerito

Suv senza controllo si schianta su 3 auto e si ribalta: incidente stradale in via Diocleziano a Fuorigrotta Incidente stradale in via Diocleziano a Fuorigrotta. Suv guidato da 23enne si schianta su 3 auto in sosta e su 4 campane dei rifiuti. Sul posto la Polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

Auto senza controllo si schianta contro tre auto e 4 campane della raccolta dei rifiuti e si ribalta sul tettuccio. Il violento incidente stradale, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto questa mattina, domenica 24 novembre 2024, attorno alle ore 8,15, in via Diocleziano, a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. Illeso il conducente di 23 anni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di 23 anni, da solo in macchina, era alla guida di una Nissan Qashqai e stava percorrendo via Diocleziano con direzione di marcia da Bagnoli a Campi Flegrei.

Foto Fanpage.it

Incidente stradale a Fuorigrotta, Suv si ribalta

Ad un certo punto, l'automobilista, giunto nei pressi del civico 106 di Via Diocleziano, avrebbe perso il controllo del veicolo, per motivi ancora in corso di accertamento. Il Suv "impazzito" si sarebbe quindi schiantato contro 3 auto in sosta e avrebbe danneggiato 4 campane della raccolta differenziata poste sul margine destro del marciapiedi, secondo la direzione marcia dei veicolo. L'impatto è stato molto violento. L'auto senza controllo ha finito così la sua corsa ribaltandosi sul tettuccio, al centro della carreggiata.

Le indagini della Polizia Locale: test tossicologici per 23enne

Per fortuna, nessuno si è fatto male e non ci sono feriti. Il conducente, infatti, è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo. Illeso. Sul posto è intervenuta la pattuglia del reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli. Il sinistro è stato classificato come senza feriti. Gli agenti dei caschi bianchi hanno provveduto ad eseguire i rilievi dell'incidente e avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il conducente è stato sottoposto agli accertamenti di rito finalizzati alla verifica dell'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Foto di Augusto Cracco, pubblicata su Facebook