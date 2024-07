video suggerito

Superenalotto, a Napoli vinto mezzo milione con una schedina da tre euro Il fortunato vincitore ha indovinato un 5+1, portandosi a casa oltre 500mila euro. La giocata vincente è stata realizzata in una ricevitoria in via Carlo De Marco.

A cura di Valerio Papadia

La fortuna sorride a Napoli: oltre mezzo milione di euro vinto al Superenalotto. Nel capoluogo campano, infatti, è stato centrato un 5+1 che ha fruttato al fortunato vincitore ben 537.659,62 euro. La giocata vincente è stata realizzata con una schedina da soli tre euro, nella tabaccheria e ricevitoria Capone in via Carlo De Marco, zona collinare di Napoli tra Corso Malta e i Ponti Rossi.

A Napoli a maggio vinti 101 milioni di euro al Superenalotto

Momento particolarmente fortunato per Napoli, dal momento che, soltanto due mesi fa, in città sono stati vinti 101 milioni di euro proprio al Superenalotto. La vincita milionaria è stata realizzata alla ricevitoria "Bella ‘mbriana", in via Toledo, nel cuore di Napoli. La combinazione dei sei numeri fortunati è stata realizzata, in questo caso, con una schedina da due euro.

"È una notizia che ci rende molto felici. Un'idea su chi possa essere il fortunato? Ci troviamo in una zona molto turistica, qui vengono a giocare in tantissimi ogni giorno, quindi è impossibile sapere chi sia il vincitore" disse il titolare della ricevitoria.