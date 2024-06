video suggerito

Sulla Tangenziale di Napoli le nuove luci basse: cambiano colore per segnalare incidenti I sensori avvisano la centrale operativa anche di eventuali urti di barriere, veicoli fermi e veicoli contromano. La spiegazione del significato dei colori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sulla Tangenziale di Napoli ultimata l'installazione delle nuove luci basse. I faretti sono in grado di fendere la nebbia e cambiano colore per segnalare agli automobilisti anomalie, incidenti sul percorso o anche le condizioni del traffico. I sensori avvisano la centrale operativa anche di eventuali urti di barriere, veicoli fermi e veicoli contromano. Si tratta di una nuova tecnologia che viene sperimentata per la prima volta da Autostrade per l’Italia per rendere più efficiente l'illuminazione stradale, incrementare la sicurezza e il comfort degli automobilisti.

L’illuminazione radente, infatti, migliora la visibilità di notte e con la nebbia, puntando al manto autostradale e facendo da “guida ottica” a bordo strada che ne migliora la visibilità. I sistemi a “luce radente” vanno ad integrare gli impianti di illuminazione tradizionale a pali, con il led che ha un'efficienza energetica.

Il sistema più evoluto, il primo a partire sulla rete del gruppo, è quello testato su alcuni tratti della Tangenziale di Napoli, sviluppato da Movyon e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di un complesso multifunzione che fornisce un effetto visivo high tech, illuminando in modo omogeneo la carreggiata, fornendo una migliore visibilità anche in caso di nebbia, comunicando anomalie di traffico all’utenza e rilevando con celerità incidenti sulla carreggiata.

Leggi anche Incidente in Tangenziale a Napoli: auto si ribalta nel tunnel di Capodimonte

I nuovi faretti posizionati sul viadotto di Capodichino

Sono 1.800, in totale, i faretti a led posizionati lungo tutto il viadotto di Capodichino (1.369 metri), ottenendo un risparmio elettrico per unità di chilometro di circa il 33%. L’impianto è gestito da una centrale che riceve le segnalazioni sulla viabilità dal corpo illuminante, con particolare riferimento all'urto di barriere, a veicoli fermi e veicoli contromano.

Il significato dei colori per gli automobilisti

I led fungono anche da segnalatori, accendendosi in varie tonalità di colore per segnalare anomalie sul percorso: un tratto soggetto a un'anomalia di traffico da attraversare con prudenza sarà evidenziato da una luce ambra lampeggiante o fissa, la direzione errata da una rossa. Visti i risultati positivi già riscontrati nella sperimentazione, Aspi ha avviato la progettazione dell’impianto radente sulle opere d’arte e la delocalizzazione dei pali di illuminazione sulla parte restante della tratta viaria in gestione a Tangenziale Napoli.

Il programma Mercyry di Autostrade per l'Italia

Sulla rete di Autostrade per l’Italia è in atto uno dei piani di trasformazione tecnologica nell’ambito del Programma Mercury, legato all’ammodernamento degli impianti di illuminazione esterna: il progetto del Relamping svincoli a led. Entro la fine di giugno si prevede l’installazione di oltre 1.400 apparecchi di illuminazione con tecnologia a led, a servizio delle rampe di svincolo e delle rampe di accelerazione e decelerazione delle aree di servizio. Un intervento che ridurrà i consumi energetici di circa 160 MWh l’anno, con un taglio di CO2 di circa 40 tonnellate su base annua.