Stupro Caivano, una delle due cuginette violentata sotto minaccia di un bastone. Tentativo di aggressione anche davanti al centro commerciale Una delle cuginette violentate a Caivano era stata approcciata sui social, poi stuprata sotto la minaccia di un bastone dal “fidanzatino”. Oggi eseguite misure per 9 giovani, due sono minorenni.

Prima l'approccio su Instagram, un primo contatto che sembrava amichevole, tanto che i due ragazzini avevano concordato di "fidanzarsi". Poi, però, c'era stata la violenza sessuale: nel garage abbandonato del Parco Verde, sotto la minaccia di un bastone.

Episodio che emerge dall'ordinanza per 7 minorenni, indagati per gli stupri alle due cuginette di 12 e 11 anni di Caivano (Napoli); in quella circostanza sarebbe stato coinvolto soltanto uno dei ragazzi, ma secondo la ricostruzione degli inquirenti le due sarebbero state vittima anche di stupri di gruppo.

Le misure sono state emesse dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, altre due misure cautelari riguardano due maggiorenni e sono state emesse dalla Procura di Napoli Nord. I provvedimenti sono stati notificati questa mattina, 26 settembre, dai carabinieri della Compagnia di Caivano. Per 6 dei minorenni è stato disposto il carcere minorile, per il settimo la comunità. Tre hanno 14 anni, due hanno 15 anni e uno 16 anni.

Tentativo di violenza anche all'esterno del Centro commerciale

In un altro episodio una delle due ragazzine sarebbe stata vittima di un tentativo di violenza sessuale all'esterno del Centro Commerciale Campania di Marcianise. In giro nel centro commerciale, avrebbe incontrato fortuitamente il gruppo di ragazzi che già conosceva; l'avrebbero allontanata dalle amiche avrebbero tentato di abusare di lei all'esterno della struttura, non riuscendoci soltanto perché la giovane avrebbe opposto resistenza. Uno dei giovani, nel tentativo di colpirla, si sarebbe ferito dando un pugno a una porta di ferro del centro commerciale.