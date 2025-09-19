Straniero aggredito, derubato e insultato a Castel Volturno: denunciati in cinque, tre sono minorenni

Il giovane è stato insultato, minacciato e colpito con un casco, pugni e calci da un gruppo di cinque giovani a Castel Volturno (Caserta). È successo nella serata di domenica 14 settembre.

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato cinque giovani, tra cui tre minorenni, per aver aggredito un ragazzo egiziano nel centro cittadino di Castel Volturno.

Il fatto è accaduto nella serata della scorsa domenica 14 settembre. In particolare, secondo quanto ricostruito, il giovane è stato intimidito con una pistola e colpito con un casco, pugni e calci, riportando una prognosi di trenta giorni per la frattura del setto nasale e diversi traumi su tutto il corpo. Ma non solo. Durante l’aggressione alla vittima è stata sottratta una catenina d'oro, e gli sono state più volte rivolte offese a sfondo razziale.

Le successive indagini svolte dal Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturnohanno consentito di individuare ben cinque dei componenti del gruppo responsabile dell’aggressione, che sono stati quindi denunciati per rapina e lesioni aggravate: nei loro confronti, inoltre, è stata avviato il procedimento volto all’adozione, da parte del Questore di Caserta, di idonee misure di prevenzione.